Фара: я никогда не проваливал допинг-тестов

Четырёхкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции Мо Фара заявил, что никогда не сдавал положительных допинг-тестов. В таком духе Фара высказался после того, как хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы Международной ассоциации легкоатлетических федераций, согласно которым организация скрыла подозрительные допинг-тесты как минимум 47 спортсменов, включая Фару.

«Нет никаких секретов в том, что я делаю. Моя жизнь не так проста, как кажется людям. Приходится тяжело вкалывать. Мне нравится то, что я делаю, поэтому делаю это со страстью. Мне надоело повторять: я никогда не проваливал допинг-тестов», — приводит слова Фары Mirror.