IAAF не допустила шестерых легкоатлетов РФ на чемпионат Европы среди юниоров

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала шестерым российским спортсменам в допуске на чемпионат Европы среди юниоров, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.
Отказ в допуске получили Дмитрий Соломатин (многоборье), Сергей Раков (спортивная ходьба), Софья Палкина (метание молота), Юлия Липанова (спортивная ходьба), Валерия Кучина (метание копья) и Алексей Худяков (метание диска).
Чемпионат Европы среди юниоров пройдёт с 20 по 23 июля в Италии.
IAAF допустила к международным стартам Менькова и ещё 15 легкоатлетов РФ