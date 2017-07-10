Фара, Бартолетта, Стефаниди победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

В Лондоне прошёл очередной этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». В частности, в беге на 3000 м победил четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Лондон
Мужчины. 110 м c/б
1. Арис Мерритт (США) – 13,09.
2. Милан Трайкович (Кипр) – 13,25.
3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,27.
200 м
1. Амер Уэбб (США) – 20,13.
2. Фред Керли (США) – 20,24.
3. Исайя Янг (США) – 20,24.
400 м с/б
1. Керрон Клемент (США) – 48,02.
2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,12.
3. Ясмани Копелло (Турция) – 48,24.
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.43,18.
2. Донаван Брейзер (США) – 1.43,95.
3. Асбел Кипроп (Кения) – 1.44,43.
3000 м
1. Мо Фара (Великобритания) – 7.35,15.
2. Адель Мешаль (Испания) – 7.36,32.
3. Эндрю Батчарт (Великобритания) – 7.37,56.
Диск
1. Даниэль Штоль (Швеция) – 66,73.
2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 66,66.
3. Филип Миланов (Бельгия) – 65,65.
Женщины. 100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,94.
2. Дафне Схипперс (Нидерланды) – 10,97.
3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 10,99.
100 м с/б
1. Кендра Харрисон (США) – 12,39.
2. Салли Пирсон (Австралия) – 12,48.
3. Шарика Нэлвис (США) – 12,62.
400 м
1. Эллисон Феликс (США) – 49,65.
2. Кортни Около (США) – 50,29.
3. Шамьер Литтл (США) – 50,40.
1 миля
1. Хеллен Обири (Кения) – 4.16,56.
2. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.18,03.
3. Уинни Чебет (Кения) – 4.19,55.
Прыжки в длину
1. Тианна Бартолетта (США) – 7,01.
2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,88.
3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,79.
Прыжки с шестом
1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,81.
2. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,73.
3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,65.
Копьё
1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 68,26.
2. Сара Колак (Хорватия) – 67,83.
3. Мартина Ратей (Словения) – 64,85.