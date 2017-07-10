Фара, Бартолетта, Стефаниди победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

В Лондоне прошёл очередной этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». В частности, в беге на 3000 м победил четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Лондон

Мужчины. 110 м c/б

1. Арис Мерритт (США) – 13,09.

2. Милан Трайкович (Кипр) – 13,25.

3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,27.



200 м

1. Амер Уэбб (США) – 20,13.

2. Фред Керли (США) – 20,24.

3. Исайя Янг (США) – 20,24.



400 м с/б

1. Керрон Клемент (США) – 48,02.

2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,12.

3. Ясмани Копелло (Турция) – 48,24.



800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.43,18.

2. Донаван Брейзер (США) – 1.43,95.

3. Асбел Кипроп (Кения) – 1.44,43.



3000 м

1. Мо Фара (Великобритания) – 7.35,15.

2. Адель Мешаль (Испания) – 7.36,32.

3. Эндрю Батчарт (Великобритания) – 7.37,56.



Диск

1. Даниэль Штоль (Швеция) – 66,73.

2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 66,66.

3. Филип Миланов (Бельгия) – 65,65.



Женщины. 100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,94.

2. Дафне Схипперс (Нидерланды) – 10,97.

3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 10,99.



100 м с/б

1. Кендра Харрисон (США) – 12,39.

2. Салли Пирсон (Австралия) – 12,48.

3. Шарика Нэлвис (США) – 12,62.



400 м

1. Эллисон Феликс (США) – 49,65.

2. Кортни Около (США) – 50,29.

3. Шамьер Литтл (США) – 50,40.



1 миля

1. Хеллен Обири (Кения) – 4.16,56.

2. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.18,03.

3. Уинни Чебет (Кения) – 4.19,55.



Прыжки в длину

1. Тианна Бартолетта (США) – 7,01.

2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,88.

3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,79.



Прыжки с шестом

1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,81.

2. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,73.

3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,65.



Копьё

1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 68,26.

2. Сара Колак (Хорватия) – 67,83.

3. Мартина Ратей (Словения) – 64,85.