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Стали известны первые победители III Всероссийских пляжных игр

10 июля 2017, понедельник. 09:45. Другие

В рамках III Всероссийских пляжных игр в Казани состоялись соревнования по современному пятиборью, пляжному футболу и летающему диску. По итогам второго дня Игр были разыграны первые комплекты медалей.

В современном пятиборье (триатл) среди юношей победу одержал Андрей Смирнов (12:05.2), вторым стал Дмитрий Назаров (12:11.9), а третий результат у Ильи Гусева – 12.21.2.

У девушек первое место заняла Екатерина Галухина – 13:14.6. Второй стала Ева Еремеева – 13:22.9. Третий результат дня у Анны Хохловой – 13:25.4.

В командном первенстве не было равных сборной Челябинской области. Дмитрий Назаров, Игорь Архангельский, Екатерина Галухина и Ева Еремеева показали в сумме лучшее время – 52:54,0. Второе место у команды Краснодарского края – 53:17,3 (Кирилл Ахрамович, Илья Гусев, Владислава Баранова, Ангелина Баранова). Бронза у сборной Самарской области – 53:40,9 (Андрей Смирнов, Данила Яскевич, Ольга Косорукова, Ульяна Чернецова).

В турнире по женскому пляжному футболу были зафиксированы следующие результаты:
«Звезда» — ДЮСШ Вахитовского района – 12:3.
ЖФК «Альфа»-09 – ЖФК Сборная Нижегородской области – 4:0.
ЖФК «Нева» – «Мирас» – 9:2.
ЖФК «Алтай» – «Драйв 32» — 1:6.

В соревнованиях по флаинг-диску в группе А команда СОБР выиграла три матча из четырёх и заняла первое место. В группе B «Лаки Туристо» победил в трёх матчах из четырёх и стал первым, сообщает официальный сайт Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта.

Источник: Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта Сообщить об ошибке
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