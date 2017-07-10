Сильченко стал 12-м на этапе Мировой серии по клифф-дайвингу в Португалии

В Сан-Мигеле (Португалия) прошёл второй этап Мировой серии по клифф-дайвингу. Победитель серии 2013 года россиянин Артём Сильченко занял 12-е место. Победы одержали колумбиец Орландо Дюке и мексиканка Адриана Хименес.



Клифф-дайвинг. Мировая серия. Второй этап. Сан-Мигель

Мужчины

1. Орландо Дюке (Колумбия) – 346,50.

2. Стивен Лобю (США) – 342,45.

3. Гари Хант (Великобритания) – 330,40…

12. Артём Сильченко (Россия) – 192,05.



Женщины

1. Адриана Хименес (Мексика) – 303,50.

2. Хелена Мертен (Австралия) – 284,70.

3. Анна Бадер (Германия) – 281,90.

«Я очень счастлив снова оказаться на скале и продолжать борьбу в мировой серии. Вряд ли могу быть полностью доволен своими прыжками, получилось не всё, да и соперники были на высоте. Теперь мне нужно хорошо вступить на третьем этапе в Италии, это один из моих любимых этапов. Я уже побеждал там, постараюсь выиграть ещё раз», — рассказал Сильченко после завершения соревнований.

Следующий этап мировой серии пройдёт в Полиньяно-а-Маре 22-23 июля.