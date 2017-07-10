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Стали известны победители мемориала Али Алиева по вольной борьбе

10 июля 2017, понедельник. 11:12. Другие

В Каспийске прошёл международный турнир по вольной борьбе — «Мемориал Али Алиева—2017». Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России опубликовал результаты соревнований.

Вольная борьба. Мемориал Али Алиева—2017
До 57 кг
1. Махир Амирасланов (Азербайджан).
2. Азамат Тускаев (Россия)
3. Парвиз Ибрагимов и Георгий Эдишерашвили (оба — Азербайджан).

До 61 кг
1. Бекхан Гойгереев (Россия).
2. Нариман Исрапилов (Россия).
3. Гаджимагомед Алиев (Россия) и Галиб Алиев (Азербайджан).

До 65 кг
1. Абакар Абасгаджиев (Россия).
2. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан).
3. Муршид Муталимов (Россия) и Магомед Муслимов (Азербайджан).

До 70 кг
1. Франк Чамизо (Италия).
2. Магомедрасул Газимагомедов (Россия).
3. Мандахнаран Ганзориг (Монголия) и Ренат Рамазанов (Россия).

До 74 кг
1. Магомед Хизриев (Россия).
2. Магомед Муталибов (Россия).
3. Гаджи Набиев (Россия) и Магомед Рамазанов (все — Россия).

До 86 кг
1. Алихан Джабраилов (Россия).
2. Александр Гостиев (Азербайджан).
3. Тамерлан Ахмедов и Заур Макиев (оба — Россия).

До 97 кг
1. Асланбек Алборов (Азербайджан).
2. Юрий Белоновский (Россия).
3. Георгий Кетоев (Армения) и Зайнула Курбанов (Россия).

До 125 кг
1. Ален Засеев (Украина).
2. Сослан Хинчагов (Россия)
3. Шамиль Ахмедов и Виталий Голоев (оба — Россия).

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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10 июля 2017, понедельник
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