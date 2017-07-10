Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Закарин на два года продлил контракт с командой Katusha-Alpecin

10 июля 2017, понедельник. 12:54. Другие

Победитель этапов «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия», чемпион «Тура Романдии» 2015 года российский велогонщик Ильнур Закарин на два года продлил контракт с командой Katusha-Alpecin.

«Я очень рад возможности провести ещё два года в Katusha-Alpecin. С того момента как я пришёл в команду, я продолжал стабильно прогрессировать. Надеюсь делать это и в будущем.

Я надеюсь доставить радость себе в этой команде, а также всем, кто в ней работает", — приводит слова Закарина официальный сайт велокоманды Katusha-Alpecin.

Источник: Официальный сайт команды Katusha-Alpecin Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ильнур Закарин
Новости. Другие
10 июля 2017, понедельник
13:26 Андриянов: непонятно, почему допуск получили легкоатлеты РФ, не входящие в пул
12:54 Закарин на два года продлил контракт с командой Katusha-Alpecin
12:24 Ушёл из жизни тренер по лёгкой атлетике Виктор Казанцев
12:13 Матюх заняла пятое место на этапе Кубка Европы по триатлону в Тарту
12:05 Летающий лыжник Бояринцев стал 50-м на этапе летнего Континентального кубка
11:12 Стали известны победители мемориала Али Алиева по вольной борьбе
10:48 Команда «Выживший кранец» победила в третьей парусной регате серии “КоммерсантЪ”
10:22 Фигуристка Радионова: я никогда не сдаюсь и не отчаиваюсь
10:09 Сильченко стал 12-м на этапе Мировой серии по клифф-дайвингу в Португалии
09:45 Стали известны первые победители III Всероссийских пляжных игр
09:30 Фара, Бартолетта, Стефаниди победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
09:23 Гордеев: за какую бы команду ни выступал, я всегда переживал за «Спартак»
09:16 Комиссаров стал вторым на Кубке Европы по парусному спорту в классе «Лазер»
09:15 Защитник Гордеев подписал контракт с МФК «Спартак»
09:04 Чемпионы ОИ-2004 посетили российских военных на базе Хмеймиме
03:37 IAAF не допустила шестерых легкоатлетов РФ на чемпионат Европы среди юниоров
02:52 Фара: я никогда не проваливал допинг-тестов
01:27 МОК заканчивает перепроверку допинг-проб с ОИ-2010. Пробы из Сочи проверят позже
01:09 МОК не будет выплачивать долги организаторов Игр-2016
00:37 Россиянки завоевали шесть медалей на Poland Open — 2017 по борьбе
00:14 Гогаев и Сурков выиграли международные турниры по борьбе в Польше
9 июля 2017, воскресенье
23:56 Серебряный призёр ЧМ-2013 в Москве прошла обряд изгнания демонов
23:48 Меньков: будет громко сказано, но я надеюсь выиграть чемпионат мира
23:41 У велогонщика Порта диагностированы переломы таза и правой ключицы
22:45 Свидлер и Непомнящий одержали победы в 4-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Женеве
22:28 Рамзан Кадыров поздравил победителей и участников регаты на озере Кезеной-Ам
22:27 Биатлонистам Лапшину и Аввакумовой разрешили выступить на ОИ-2018 за Южную Корею
22:11 Независимая организация допинг-тестирования начнёт работу перед ОИ-2018
22:06 Сатирический сайт выдумал новость об изъятии комиксов из-за пропаганды допинга
21:40 ЦСКА и «Кристалл» вышли в лидеры чемпионата России по пляжному футболу
21:21 Британцы получили отобранную у россиян медаль ОИ на этапе «Бриллиантовой лиги»
20:57 МОК изменил программу юношеских Олимпийских игр 2020 года
20:43 Шкуренёв: главное – выступать, соревноваться. Иначе совсем плохо будет
20:38 Пловец Рылов готовится к чемпионату мира в Будапеште с травмой плеча
20:01 Велогонщик Порт получил травму шеи из-за падения во время этапа «Тур де Франс»
19:58 Лесной: мы русские, мы сильные, а нейтральный флаг — это всё политика
19:45 Фёдоров: пока не думаю о том, каково мне будет идти под нейтральным флагом
19:40 Ласицкене: разборки с соперницами на двухметровой высоте — это очень здорово
19:30 «Художницы» Селезнёва и Бравикова завоевали три золота на этапе КМ в Берлине
19:20 Уран победил на девятом этапе «Тур де Франс — 2017»
18:50 IAAF допустила к международным стартам Менькова и ещё 15 легкоатлетов РФ
18:41 Синцов завоевал бронзу в кросс-кантри на этапе КМ по маунтинбайку
18:27 Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Шишкина вышла замуж
18:06 Женская сборная России по регби-7 защитила титул чемпиона Европы
17:36 Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017