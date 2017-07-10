Победитель этапов «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия», чемпион «Тура Романдии» 2015 года российский велогонщик Ильнур Закарин на два года продлил контракт с командой Katusha-Alpecin.

«Я очень рад возможности провести ещё два года в Katusha-Alpecin. С того момента как я пришёл в команду, я продолжал стабильно прогрессировать. Надеюсь делать это и в будущем.

Я надеюсь доставить радость себе в этой команде, а также всем, кто в ней работает", — приводит слова Закарина официальный сайт велокоманды Katusha-Alpecin.