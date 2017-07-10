Андриянов: непонятно, почему допуск получили легкоатлеты РФ, не входящие в пул

Российский бегун на 400 метров с барьерами Никита Андриянов, получивший отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на свою заявку о получении нейтрального статуса, признался, что может подать заявку повторно в связи с новым подходом IAAF. Накануне IAAF разрешила выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом ещё 16 российским легкоатлетам.

«Я рад за тех, кто вчера получил допуск от IAAF. Но мне непонятно, почему в этот раз нейтральный статус получили спортсмены, которые сейчас не входят в международный пул тестирования. Странно как-то получается: мою заявку весной отклонили из-за того, что я не нахожусь в международном пуле, а сейчас подход, видимо, начал меняться. После всего этого я, вполне вероятно, приму решение о подаче повторной заявки в IAAF.

Я выступаю за сборную страны на международных соревнованиях с 2006 года, постоянно нахожусь под контролем антидопинговых служб. Я понимаю, что на чемпионат мира мне будет очень сложно выполнить норматив. Но на коммерческих турнирах за рубежом я бы с большой радостью выступил. Я уже подал документы для выступления на Всемирной универсиаде, но без допуска от IAAF меня туда никто не заявит", — цитирует Андриянова ТАСС.