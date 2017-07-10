ВФЛА: допуск 16 легкоатлетов РФ действителен только на 2017 год

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Иконникова сообщила, что допуск на международные соревнования в нейтральном статусе, предоставленный IAAF 16 российским легкоатлетам 9 июля, действует только до конца 2017 года.

«Те заявки, которые были одобрены IAAF раньше, насколько я помню, не были ограничены сроком действия. В последних же заявках, которые пришли вчера, стоит конкретная дата — только 2017 год. И все эти спортсмены должны иметь в виду, что их разрешения действительны только в этом году.

Если ВФЛА не восстановят в правах до конца 2017 года, то спортсменам, видимо, опять придётся подавать заявки, чтобы выступать в международных соревнованиях в следующем году", — цитирует Иконникову ТАСС.