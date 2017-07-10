«Чемпионат» откроет бейсбольную зону на VK Fest 2017

«Чемпионат» откроет бейсбольную площадку на одном из крупнейших фестивалей России – VK Fest. Игровая зона будет оборудована сетчатым коридором, который не позволит улететь мячу за её пределы.

Специальная пушка выступит в роли питчера и будет подавать мячи в сторону «дома». Каждый гость фестиваля получит возможность попробовать свои силы в роли бэттера (бьющего), а также пройти мастер-класс игры от профессиональных игроков.

VK Fest (https://vk.com/fest) — фестиваль социальной сети «ВКонтакте». 30 гектаров развлечений, 20 тематических зон, 350 интерактивных площадок, артисты, блогеры и любимые сообщества ждут гостей 15 и 16 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.