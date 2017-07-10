Сочи примет Кубок мира по кёрлингу в дабл-миксте в ноябре 2017 года

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв сообщил, что Сочи примет Кубок мира по кёрлингу в дабл-миксте. Соревнования состоятся 8-13 ноября.

«Мы получили шанс провести хороший предолимпийский турнир с участием сильнейших команд мира. Это станет хорошей подготовкой к Олимпиаде, потому что в дабл-миксте не так много в мире проходит турниров. Наш сочинский турнир как раз будет являться хорошим подспорьем. Уже на него заявились мощные команды: чемпионы мира 2017 года, и наша команда — чемпион 2016 года, много других известных команд», — цитирует Свищёва «Р-Спорт».