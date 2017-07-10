Шесть кандидатов претендуют на места в комиссии спортсменов МОК в 2018 году

Исполком Международного олимпийского комитета утвердил кандидатуры шести спортсменов, представляющих зимние виды спорта, для участия в выборах в комиссию спортсменов МОК, которые состоятся во время Олимпийских игр–2018 в Пхенчхане, сообщает пресс-служба организации.

На два места, которые станут вакантными, претендуют норвежская лыжница Астрид Якобсен, испанский скелетонист Андер Мирамбель, американская лыжница Киккан Рэндалл, финская хоккеистка Эмма Терхо, китайская конькобежка Чжан Хун и итальянский саночник Армин Цоггелер.