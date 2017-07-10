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«Локомотив» вышел на третье место в ЧР по пляжному футболу

10 июля 2017, понедельник. 19:52. Другие

Питерский «Сити» в десятом туре чемпионата России по пляжному футболу в упорной борьбе взял верх над московским «Строгино» со счётом 3:2. Победный мяч забил Габриэле Гори, оформив дубль.

В другом матче королёвский ЭЛМОНТ потерпел очередное поражение, уступив ЦСКА со счётом 4:7. У «армейцев» трижды отличился Ноэль Отт, два мяча забил Нуритдин Мамадиев. В составе ЭЛМОНТа дубль на счету Олега Зборовского. Питерский «Кристалл» оказался сильнее саратовской «Дельты» со счётом 5:2. У победителей дважды отличился Родриго. «Локомотив» в московском дерби уверенно разобрался со «Спартаком» – 5:1. Дубль записал на свой счёт Маурисиньо.

ЦСКА и «Кристалл», набрав по 20 очков, продолжают лидировать в соревнованиях, «Локомотив» с 18 очками в активе вышел на третье место.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Казань
Второй этап. 10-й тур

«Строгино» (Москва) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).

ЭЛМОНТ (Королёв) — ЦСКА (Москва) — 4:7 (2:2, 1:4, 1:1).

«Дельта» (Саратов) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2).

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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