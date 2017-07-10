Грищук и Раджабов делят лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Женеве

В пятом туре третьего этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Женеве (Швейцария), победы одержали российские гроссмейстеры Александр Грищук и Эрнесто Инаркиев, а также венгр Рихард Раппорт. Шесть партий завершились вничью.

После победы Грищук догнал в турнирной таблице Теймура Раджабова из Азербайджана, шахматисты делят лидерство. Ещё один россиянин, Пётр Свидлер, в числе преследователей, отстающих на пол-очка.

Результаты партий пятого тура

Хоу Ифань (Китай) – Рихард Раппорт (Венгрия) – 0:1

Павел Эльянов (Украина) — Александр Грищук (Россия) — 0:1

Эрнесто Инаркиев (Россия) — Салем Салех (ОАЭ) – 1:0

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5

Левон Аронян (Армения) – Петр Свидлер (Россия) — 0,5:0,5

Пентала Харикришна (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5

Майкл Адамс (Англия) – Ли Чао (Китай) – 0,5:0,5

Дмитрий Яковенко (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5

Аниш Гири (Голландия) — Александр Рязанцев (Россия) – 0,5:0,5.

Турнирное положение после пяти туров

1-2. Грищук, Раджабов – по 3,5.

3-6. Свидлер, Мамедьяров, Аронян, Харикришна – по 3.

7-14. Эльянов, Адамс, Гири, Яковенко, Непомнящий, Инаркиев, Гельфанд, Ли Чао – по 2,5.

15. Рязанцев – 2.

16-17. Салех, Раппорт – 1,5.

18. Хоу Ифань – 1.