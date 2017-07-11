Макрон: Франция готова провести ОИ-2024. Мы сделали всё, что в наших силах

Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший внеочередную сессию Международного олимпийского комитета в Лозанне, выразил уверенность, что Париж готов принять Олимпийские игры 2024 года.

«Команда сделала очень хорошую работу. С самого начала моего президентства я поддерживал этот проект. Франция готова провести Олимпиаду. Мы сделали всё, что в наших силах.

Большая часть населения страны поддерживает идею проведения Игр. Это подтверждают опросы», — приводит слова Макрона Inside the Games.

Конкурентом Парижа за право проведения Игр-2024 является Лос-Анджелес.