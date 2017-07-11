Бобслеисты Палеева и Пискунов дисквалифицированы за допинг

Федерация бобслея России приняла решение дисквалифицировать Надежду Палееву и Дмитрия Пискунова за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства.

Срок дисквалификации Палеевой составит два года, а Пискунов отстранён от участия в соревнованиях и сборах на четыре года. Срок наказания обоих спортсменов отсчитывается с 29 июня 2017 года.

Надежда вместе с Надеждой Сергеевой выступала на Олимпиаде в Сочи, где заняла 16-е место. Она является бронзовой медалисткой чемпионата мира в Винтерберге-2015 среди смешанных команд.