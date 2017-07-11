Исинбаева: города могут дать любые гарантии, но 11 лет долгий период

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, выступая на внеочередной сессии Международного олимпийского комитета в качестве члена комиссии спортсменов МОК, поделилась своим мнением относительно инициативы об одновременном выборе столиц Игр 2024 и 2028 годов.

«Извините, если мой вопрос покажется глупым, но лучше выглядеть глупой, чем остаться без интересующего ответа. Я со стороны спортсменов полностью поддерживаю двойной выбор столиц Олимпиады, поскольку они могут выстроить подготовку к соревнованиям, зная, в какой стране они будут проходить. Однако города могут сейчас дать любые гарантии, но 11 лет достаточно долгий период, и ситуация в мире может кардинально поменяться. Сможем ли мы что-нибудь исправить, если ситуация в мире изменится?», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

«Семь или 11 лет будет у города на подготовку к Играм — большой разницы нет. Нельзя исключать, что что-нибудь произойдет уже завтра, поэтому с этой точки зрения поводов для беспокойства нет», — ответил Елене президент МОК Томас Бах.