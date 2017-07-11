Киттель выиграл 10-й этап «Тур де Франс», Фрум лидирует в общем зачёте

Немец Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors победил на десятом этапе веломногодневки Мирового тура «Тур де Франс». В общей классификации лидирует британец Кристофер Фрум из команды Sky.

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Тур де Франс»



10-й этап. Периге – Бержерак. 178 км

1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4:01.00.

2. Джон Дегненкольб (Германия, Trek-Segafredo).

3. Дилан Грюневеген (Норвегия, Lotto NL — Jumbo) – то же время.



Общая классификация. После 10-го этапа

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 42:27.28.

2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +0.18.

3. Роман Барде (Франция, AG2R) – +0.51.