МОК принял решение об одновременном выборе столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов

Международный олимпийский комитет на внеочередной сессии в Лозанне принял единогласное решение об одновременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, сообщает Inside the Games. Соответствующее предложение было внесено на предыдущем исполкоме МОК. Таким образом, одна из этих Олимпиад пройдёт в Лос-Анджелесе, а вторая — в Париже.

МОК принял решение о создании трёхсторонней комиссии с участием исполкома МОК, а также заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и Национальных олимпийских комитетов Франции и США. Если сторонам удастся договориться о месте проведения Игр-2024, то на 131-й сессии МОК будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года. Если соглашение подписано не будет, то в Лиме будет выбрана только столица Игр-2024.