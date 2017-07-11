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МОК принял решение об одновременном выборе столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов

11 июля 2017, вторник. 18:58. Другие

Международный олимпийский комитет на внеочередной сессии в Лозанне принял единогласное решение об одновременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, сообщает Inside the Games. Соответствующее предложение было внесено на предыдущем исполкоме МОК. Таким образом, одна из этих Олимпиад пройдёт в Лос-Анджелесе, а вторая — в Париже.

МОК принял решение о создании трёхсторонней комиссии с участием исполкома МОК, а также заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и Национальных олимпийских комитетов Франции и США. Если сторонам удастся договориться о месте проведения Игр-2024, то на 131-й сессии МОК будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года. Если соглашение подписано не будет, то в Лиме будет выбрана только столица Игр-2024.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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