CAS отклонил апелляцию Тарновского, Штокалов получит бронзу Игр-2016

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского на решение Международной федерации гребли на каноэ (ICF) о дисквалификации его на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, CAS подтвердил лишение Сергея бронзовой медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает официальный сайт суда в Лозанне.

Таким образом, россиянин Илья Штокалов, ставший четвёртым в заезде каноистов на дистанции 1000 метров в Рио-де-Жанейро, получит бронзовую медаль Игр-2016.