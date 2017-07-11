FINA утвердила заявку Казани на проведение ЧМ по плаванию на короткой воде

Международная федерация плавания утвердила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 или в 2024 году, сообщает официальный сайт организации. В 2015 году Казань приняла чемпионат мира по водным видам спорта.

Также были одобрены заявки Будапешта (Венгрия), Тайбэя и Гонконга. Решение будет принято 17 июля 2017 года.

Предыдущий чемпионат мира по плаванию на короткой воде прошёл в Уинсоре (Канада). В 2018 году соревнования примет Ханчжоу (Китай), а в 2020-м — Абу-Даби (ОАЭ).