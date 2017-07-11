Трамп: идёт усердная работа, чтобы получить право на Олимпиаду в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку заявки Лос-Анджелеса на проведение Олимпийских игр 2024 года.

«Идёт усердная работа, чтобы получить право на проведение Олимпиады в Лос-Анджелесе», – написал Трамп на своей странице в сети «Твиттер».

На внеочередной сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение об одновременном выборе столиц Олимпиад 2024 и 2028 года. Помимо Лос-Анджелеса на проведение Игр-2024 претендует Париж, заявку которого представил президент Франции Эммануэль Макрон.