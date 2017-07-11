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Колобков: Ниггли позитивно оценил усилия по восстановлению РУСАДА

11 июля 2017, вторник. 23:42. Другие

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал посещение генеральным директором Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли Российского антидопингового агентства.

«В Москве сегодня у него был плодотворный день, мы обсудили с ним продвижение РУСАДА к полному соответствию кодексу ВАДА. Совсем недавно РУСАДА получило право планирования и тестирования, это очень хороший шаг на пути к соответствию кодексу.

У нас состоялась встреча в МГУ, где обсуждался вопрос передачи антидопинговой лаборатории МГУ. Это является хорошей практикой во всём мире, когда лаборатории находятся в ведомстве образовательных учреждений. МГУ обладает всей компетенцией, хорошей историей. Ниггли позитивно оценил нашу работу, наши усилия по признанию соответствия кодексу ВАДА, мы наметили план дальнейших действий", — приводит слова Колобкова ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Павел Колобков ВАДА Допинг
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11 июля 2017, вторник
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