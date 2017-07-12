Паралимпиец из ОАЭ трагически погиб во время тренировки в Лондоне

Паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей погиб в результате несчастного случая во время тренировки в Лондоне, сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета. 36-летний метатель копья готовился к чемпионату мира, который пройдёт в столице Великобритании с 14 по 23 июля.

Как сообщает Daily Mail, на Абдуллу упал металлический столб. Прибывшие спасатели не смогли ничего поделать — Хайаей скончался на месте трагедии.

«Мы все опустошены в связи со случившимся. Все наши мысли и молитвы с семьёй, друзьями и товарищами по команде Абдуллы. Также выражаем соболезнования национальному паралимпийскому комитету ОАЭ. Мы все в шоке от этой ужасной трагедии», — сказал глава МПК Филип Крэйвен.



В память о Хайаее во время церемонии открытия чемпионата мира состоится минута молчания.