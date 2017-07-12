Муллина: жаль, что не взяла 4,71. Хотелось сразу выполнить норматив на зимний ЧМ

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина прокомментировала свою победу в соревнованиях по лёгкой атлетике в Люцерне (Швейцария) с результатом 4,55 м.

«Погода была ужасной, из-за дождя толком не удалось размяться. Первые попытки делали под мелким дождичком, поэтому не так гладко всё сначала получалось. Потом удалось распрыгаться. Очень жаль, что не получилось взять 4,71. Хотелось сразу выполнить норматив на зимний чемпионат мира, но помешали мелкие недочёты. Следующий старт у меня запланирован на 14 июля в Мадриде», — цитирует Муллину «Лёгкая атлетика России».