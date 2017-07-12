Брюсов: Гран-при «Иван Ярыгин» войдёт в новую суперсерию при смене регламента

Заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов подвёл итоги рабочей встречи с президентом Объединённого мира борьбы, членом Международного олимпийского комитета Ненадом Лаловичем в Корсье-сюр-Веве (Швейцария) и рассказал о реформе регламента Гран-при «Иван Ярыгин».

«Главной темой встречи стала предстоящая реформа международного календаря UWW и проведение статусных турниров в России. Подготовка к Кубку мира по женской борьбе, который в декабре примут Чебоксары, идёт в плановом режиме, никаких нареканий нет. Мы обсудили подготовку заявки Дагестана на проведение чемпионата Европы в 2018 году. Решение о стране-хозяйке Евро-2018 будет принято на заседании бюро UWW в августе во время чемпионата мира в Париже. ФСБР также будет претендовать на проведение Кубка мира по одному из видов борьбы в ноябре 2018 года. Ненад Лалович сообщил, что UWW намерено форсировать процесс запуска элитной серии турнира и, соответственно, реформы всего международного календаря. Красноярский турнир имени Ивана Ярыгина войдёт в новую суперсерию при условии изменения его регламента. Формат турнира элитной серии предусматривает серьёзные ограничения на участие местных борцов. Поэтому в новом формате «ярыгинский» будет разделён на две фазы — всероссийский отбор и международный супертурнир.

Турнир в Нефтеюганском районе пока не входит в международный календарь UWW, но пользуется заслуженным признанием. В разные годы в нём принимали участие борцы из более чем 30 стран. Делегации, хоть раз побывавшие на турнире, стараются приехать в Нефтеюганский район снова и снова. Вице-президент ФСБР, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Семёнов провёл для Ненада Лаловича презентацию турнира, рассказал об организационных возможностях и значимости для региона этого события, неоднократно получавшего награду как лучший социальный проект Урала и Сибири. Планируется, что уже в этом году призовой фонд турнира на призы Владимира Семёнова будет увеличен и приглашены звёзды первой величины, а после реформы календаря UWW он займёт в нём заслуженное место с учётом новых критериев, предъявляемых к турнирам", — цитирует Брюсова официальный сайт ФСБР.