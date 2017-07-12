Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW

12 июля 2017, среда. 10:42. Другие

Объединённый мир борьбы обновил рейтинг борцов вольного стиля по итогам июня. Россияне лидируют в четырёх весовых категориях. Первые места занимают олимпийские чемпионы Сослан Рамонов (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), серебряный призёр Игр-2016 Аниуар Гедуев (до 74 кг), а также чемпион мира Магомед Курбаналиев (до 70 кг).

Вольная борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 65 кг
1. Сослан Рамонов (Россия).
2. Франк Чамизо (Италия)
3. Ильяс Бекбулатов (Россия).

До 70 кг
1. Магомед Курбаналиев (Россия).
2. Джеймс Грин (США).
3. Исраил Касумов (Россия).

До 74 кг
1. Аниуар Гедуев (Россия).
2. Сонер Демирташ (Турция).
3. Джабраил Хасанов (Азербайджан).

До 86 кг
1. Абдулрашид Садулаев (Россия).
2. Хассан Яздани (Иран).
3. Даурен Куруглиев (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Абдулрашид Садулаев Ильяс Бекбулатов Сослан Рамонов
Новости. Другие
12 июля 2017, среда
10:42 Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW
10:05 Брюсов: Гран-при «Иван Ярыгин» войдёт в новую суперсерию при смене регламента
09:51 Тедеев: к сожалению, тяжёлый вес — наше слабое место в вольной борьбе
09:40 Гривко: «Джиро д'Италия» стартует в Иерусалиме? Главное, что не в США
09:19 Муллина: жаль, что не взяла 4,71. Хотелось сразу выполнить норматив на зимний ЧМ
06:26 Паралимпиец из ОАЭ трагически погиб во время тренировки в Лондоне
11 июля 2017, вторник
23:42 Колобков: Ниггли позитивно оценил усилия по восстановлению РУСАДА
23:37 Трамп: идёт усердная работа, чтобы получить право на Олимпиаду в Лос-Анджелесе
22:00 Муллина победила в прыжках с шестом на турнире в Люцерне
20:15 FINA утвердила заявку Казани на проведение ЧМ по плаванию на короткой воде
19:55 Штокалов: уже не надеялся, что получу бронзу Олимпиады в Рио-де-Жанейро
19:05 CAS отклонил апелляцию Тарновского, Штокалов получит бронзу Игр-2016
18:58 МОК принял решение об одновременном выборе столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов
18:44 Киттель выиграл 10-й этап «Тур де Франс», Фрум лидирует в общем зачёте
18:24 МОК заработал $ 3,5 млрд за 2016 год
18:14 Исинбаева: города могут дать любые гарантии, но 11 лет долгий период
17:50 Бобслеисты Палеева и Пискунов дисквалифицированы за допинг
17:35 Коэ: мы не заметили падения интереса к лёгкой атлетике
16:28 Созыкин и Грибанов — 15-е после трёх гонок на чемпионате мира в классе «470»
15:50 Макрон: Франция готова провести ОИ-2024. Мы сделали всё, что в наших силах
14:53 Генсек ВАДА Ниггли посетил офис РУСАДА для оценки прогресса в работе агентства
14:01 Карякин: Карлсен с Каспаровым не сошлись характерами
13:22 Фотообзор португальского этапа Red Bull Cliff Diving 2017
12:40 4 российских легкоатлета включены в состав участников юниорского ЧЕ в Италии
12:38 Сурков: на мемориале Пытлясинского я практически не допустил грубых ошибок
12:27 Когуашвили: ЧМ по борьбе будет тяжелейший, за каждую медаль будем грызться
11:07 5 россиян выступят на чемпионате мира по парусному спорту в классе «Оптимист»
10:36 Данилова: на ЧМ без отбора везут юниорку, это меня расстроило и даже обидело
09:47 Забелинская заняла 44-е место на женской веломногодневке «Джиро д’Италия»
09:40 Нойнер пропустила церемонию включения её в Зал славы немецкого спорта
09:23 Российская команда «Кенгуру» победила в регате на призы трёх губернаторов
10 июля 2017, понедельник
23:38 Майка снялся с «Тур де Франс — 2017» из-за последствий падения на девятом этапе
21:22 Грищук и Раджабов делят лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Женеве
21:04 Два украинских фигуриста сменили спортивное гражданство на американское
20:07 Загорулько: Ласицкене решила стать лучшей в мире и с этого пути не сворачивает
19:52 «Локомотив» вышел на третье место в ЧР по пляжному футболу
19:31 Пер Ланге покинул пост пресс-атташе IBU, врио стала россиянка
18:43 Шесть кандидатов претендуют на места в комиссии спортсменов МОК в 2018 году
16:01 «ЛакиТуристо» выиграл золото во флаинг-диске на Всероссийских пляжных играх
15:49 Сочи примет Кубок мира по кёрлингу в дабл-миксте в ноябре 2017 года
14:30 «Чемпионат» откроет бейсбольную зону на VK Fest 2017
14:19 ВФЛА: допуск 16 легкоатлетов РФ действителен только на 2017 год
13:50 Кабмин утвердил комплекс мер по реализации Национального плана борьбы с допингом
13:26 Андриянов: непонятно, почему допуск получили легкоатлеты РФ, не входящие в пул
12:54 Закарин на два года продлил контракт с командой Katusha-Alpecin
Все новости RSS
Партнерский контент
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017