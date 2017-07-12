Жуков: решение МОК по выборам столиц ОИ не повлияет на желание РФ провести Игры

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об одновременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

«Решение МОК об одновременных выборах столиц Игр 2024 и 2028 годов никоим образом не может повлиять на желание и возможности нашей страны провести летние Игры. Да, в перспективе это возможно. Но никаких заявок мы не подавали, поэтому и говорить об этом преждевременно. Ведь речь шла именно о потенциальной возможности», – приводит слова Жукова ТАСС.