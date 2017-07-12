Определён состав сборных России по водному поло на ЧМ в Будапеште

Пресс-служба Федерации водного поло России опубликовала составы мужской и женской сборных страны на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.

Мужская сборная России: Кирилл Корнеев, Виталий Стаценко, Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Егор Васильев, Даниил Меркулов, Иван Сучков, Николай Лазарев, Алексей Бугайчук, Артём Ашаев, Иван Нагаев, Дмитрий Холод, Роман Шепелев.

Женская сборная России: Анна Карнаух, Анна Устюхина, Мария Борисова, Алёна Сержантова, Вероника Вахитова, Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Ольга Горбунова, Эльвина Каримова, Анна Тимофеева, Татьяна Толкунова.

На групповом этапе мужская сборная России сыграет с командами США, Японии и Хорватии, женская — с командами Австралии, Казахстана и Греции.