Суд ограничил свободу триатлониста Парамонова на 1,5 года за избиение экс-жены

Мировой суд в Москве ограничил свободу триатлониста Романа Парамонова на 1,5 года за избиение бывшей супруги — тренера по лёгкой атлетике Надежды Семенюк, сообщил адвокат Александр Карабанов «РИА Новости». 8 февраля Парамонов ударил Семенюк по лицу, в результате чего она получила черепно-мозговую травму. Роман признал свою вину, поэтому дело слушалось в особом порядке.

«Приговором суда Парамонову установлены следующие ограничения: не выезжать за пределы Москвы и Московской области, не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы. Также Парамонов должен являться в вышеуказанный орган один раз в месяц для регистрации», — рассказал адвокат.