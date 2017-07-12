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Колобков: на ЧМ по водным видам цель одна — выступить лучше, чем до этого

12 июля 2017, среда. 19:28. Другие

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о задачах сборной на пресс-конференции на озере Круглом, посвящённой ЧМ по водным видам спорта в Будапеште.

«Сейчас у нас одна цель — выступить лучше, чем на прошлых соревнованиях. Важно, чтобы каждое следующее соревнование было выше результатом, и главное — попадание в восьмёрку. Это показатель уровня спорта и его развития в стране. Восьмёрка — это самый высокий результат, это элита. Неважно где, будь то плавание, фехтование, лёгкая атлетика.

Если говорить о импортозамещении, важно, чтобы наши продукты были конкурентоспособны. Ведь в сборную мы отбираем лучших, и для сборной выбираем лучшее. Важно стимулировать нашего производителя делать качественный продукт. Уже сейчас у нас есть такие производители тренажёров, экипировки. Важно различать сборную и массового потребителя. Для сборной должно быть всё самое лучшее и новое, а для школ и массового спорта такая избирательность не нужна.

Когда у нас в какой школе бассейн? Конечно, не могу сказать завтра. У нас идёт работа в этом направлении. С 2006 года у нас была такая программа. Мне кажется, она сработала. Конечно, не в каждой школе есть бассейн, но для подготовки сборной вполне достаточно. За прошлый год мы сдали восемь или десять бассейнов.
Мы планируем базу в Крыму. Там есть очень известная и старая база в Алуште. Там готовились фехтовальщики, волейболисты, легкоатлеты, пловцы. Это было желание всех спортсменов, потому что место привычное, намоленное. Уже сейчас там готовятся юниоры. Там хорошие условия, но они не соответствуют требованиям основной сборной. Концепция развития этой базы прорабатывается со многими федерациями, в том числе с федерацией плавания.

Итоги первенства Европы по плаванию? 30 медалей, из них 11 золотых — очень хороший результат. Но у нас есть проблема. По юниорам мы выступаем хорошо, а потом на взрослом уровне нам немного не хватает. То ли мы теряем этих спортсменов, то ли неправильная подготовка. Наша задача — разобраться с этим", — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Павел Колобков
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