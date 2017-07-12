Ушёл из жизни бронзовый призер ЧР по фристайлу Епихин

Ушёл из жизни кандидат в мастера спорта по фристайлу и слоуп-стайлу Святослав Епихин. Бронзовый призёр чемпионата России 2015 года выступал за московскую СШОР «Воробьёвы горы». Ему было 19 лет.

«Сегодня ушёл из жизни талантливый лыжник и просто хороший парень Епихин Святослав Михайлович… Так уж вышло, что я узнал об этом один из первых… Друзья, берегите себя! Помните, что всегда есть люди, которым вы дороги и которые вас любят! Вечная память!» — сообщил на своей странице в «Инстаграме» известный фристайлист, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжному фристайлу Константин Ветошкин.

Фото доступно в «Инстаграме».