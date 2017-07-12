С 2019 года в программе ЧМ по синхронному плаванию появятся «хайлайты»

Новая дисциплина «хайлайты» включена в программу соревнований по синхронному плаванию на чемпионатах мира по водным видам спорта по решению технического конгресса FINA, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания.

Новый вид программы, в котором будут принимать участие 10 спортсменок, это, по сути, водная акробатика. Программа каждого выступления продолжительностью две минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика.

Впервые «хайлайты» были продемонстрированы ещё в 1984 году, а в соревнования Кубка Европы были включены с 2012 года. В программу ЧМ «хайлайты» войдут с 2019 года.