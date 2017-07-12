ЦСКА обыграл «Кристалл» и стал лидером ЧР по пляжному футболу

Московский «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в заключительном туре второго этапа чемпионата России по пляжному футболу, который проходил в Казани. Встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу красно-белых. Победный гол записал на свой счёт Алексей Павленко, оформивший хет-трик в матче.

«Строгино» одержало победу над королёвским ЭЛМОНТОМ со счётом 4:2. Питерский «Сити» одолел саратовскую «Дельту» со счётом 5:2. Хет-триком у «Сити» отметился итальянский бомбардир Габриэле Гори. В составе «Дельты» дубль в активе Игора.

В центральном матче тура московский ЦСКА в серии послематчевых пенальти взял верх над питерским «Кристаллом». Основное время матча завершилось вничью – 5:5, а в серии пенальти всё решил сейв Максима Роговского после удара Юрия Крашенинникова. В ходе матча по два мяча забили Рафинья (ЦСКА), Родриго и Нелито (оба – «Кристалл»).

ЦСКА набрал 24 очка и гарантировал себе первое место по итогам этапа в Казани. «Кристалл» располагается на второй позиции, имея в активе 23 балла. На третьем месте с 21 очком «Локомотив».

Пляжный футбол. Чемпионат России. Казань

Второй этап. 12-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) — 4:5 (2:2, 2:0, 0:3).

«Строгино» (Москва) –