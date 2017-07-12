Воронов: стараюсь не наступать на те же грабли

Призер чемпионатов Европы фигурист Сергей Воронов в сезоне-2016/17, несмотря на успешное выступление на этапах Гран-при, по итогам чемпионата России не сумел отобраться в сборную на чемпионаты Европы и мира. В олимпийском сезоне Воронов надеется избежать повторения тех же ошибок.

«Мне предстоят этапы Гран-при. Приятно, что мне дали два – в Японии и Америке. Мне нравится выступать в этих странах, особенно в Японии. И это не может не радовать, не подстегивать. Задачи ясны. Определенность есть. Определенность всего лучше неопределенности. Надо продолжать работать.

Сейчас сложное время. Идет закладка фундамента на сезон. Нагрузки немаленькие. В каких-то моментах приходится себя пересиливать, перебарывать. Но опыт есть – прошлый, нынешний. Стараюсь не наступать на те же грабли. В данном случае, мой возраст и мой опыт идут в плюс, потому что определенные выводы сделаны. У человека все идет из головы. По мере взросления меняется мировоззрение, мироощущение, начинаешь другими глазами смотреть на какие-то вещи. В начале сезона у меня была задача абстрагироваться от некой ситуации, и, слава Богу, что это получается. Я даже сам себе плюсик поставил, что да – мы это исключили, идем дальше. Надеюсь, потихонечку пазл сложится в картину.

План максимум – показать второй четверной в программах. Тулуп прыгаю. Было бы интересно попробовать ритбергер, потому что его исполняет не так много фигуристов. Для меня ритбергер удобный прыжок, с правой ноги на правую. Я четко вижу, что могу его делать. Попытки были. Сейчас работа над этим идет. Не хочу говорить, насколько я близок к его исполнению, но на каждой тренировке захожу в этот прыжок. Он сложный, но надо делать. В прошлом сезоне уже надо было пробовать, но, видимо, уверенности в себе не хватило, поставить и показать. Я демонстрировал этот прыжок на тренировках, но мы не довели его до ума, чтобы пробовать на старте — дальше тренировок дело не заходило. Сейчас откладывать не стоит. Но чтобы делать стабильно, необходимо себя к этому подготовить и подвести. Нельзя по льду пешком ходить, бортики облизывать и надеяться, что потом все само собой сложится. Так не бывает», — приводит слова Воронова пресс-служба ФФККР.