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Расследования комиссий МОК о допинге в спорте РФ завершатся не ранее октября

13 июля 2017, четверг. 00:37. Другие

Расследования о проблемах допинга в российском спорте не будут завершены специальными комиссиями МОК до октября 2017 года, сообщает Inside the Games. Это означает, что на сессии МОК в сентябре в Лиме не будет принято каких-либо значимых решений по России. При этом МОК заинтересован в скорейшем расследовании, чтобы принять решения до зимнего олимпийского сезона, так как от выводов комиссий зависит участие российской команды в Играх-2018. Ранее предполагалось, что результаты будут опубликованы уже в марте или апреле.

Напомним, что после публикации доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена МОК поручил двум своим комиссиям провести собственное расследование о допинге в российском спорте. Комиссия Денниса Освальда занимается повторной проверкой проб российских спортсменов на Играх в Сочи, а комиссия Самуэля Шмидта – расследованием существования государственной поддержки употребления допинга в России.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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Допинг МОК
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13 июля 2017, четверг
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