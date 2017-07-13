Сучилов: усердно работаю, чтобы стать лучше самого себя

Российский биатлонист Семён Сучилов рассказал о своей подготовке к сезону. На Универсиаде-2017 в Алма-Ате он завоевал две золотые и две бронзовые награды.

«В мае мы начали плавно наращивать нагрузку. Поэтому к июню довольно легко втянулся. Тренировочный процесс полностью отличается от того, с чем я сталкивался ранее, но мне всё нравится.

Ажиотажа нет. Просто усердно работаю. Прежде всего – чтобы стать лучше самого себя.

Я бы не назвал выступление на Универсиаде триумфом. Просто получилось показать хороший результат на том уровне", – приводит слова Сучилова «Тюменская арена».