Исполком ФГР принял отставку Торгованова, сборную России возглавил Кокшаров

Исполком Федерации гандбола России принял отставку главного тренера мужской сборной России Дмитрия Торгованова. Об этом сообщил президент ФГР Сергей Шишкарёв. Мужская сборная России под руководством Торгованова впервые в истории не смогла выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

Он возглавлял национальную команду с февраля 2015 года.

Исполком ФГР назначил Эдуарда Кокшарова главным тренером мужской сборной России. Кокшаров — олимпийский чемпион 2000 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира 1997 года.