Фесикова избрана капитаном сборной России по плаванию на ЧМ в Будапеште

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Анастасия Фесикова избрана капитаном сборной России по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Соревнования пройдут с 14 по 30 июля.

«Фесикова стала капитаном сборной, её выбрали сами ребята, тренеры в этом не участвовали. Анастасия обладает авторитетом в команде, так что я рад, что она взяла на себя эту миссию», — приводит слова Сальникова ТАСС.