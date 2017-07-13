Путин поздравил с 80-летним юбилеем президента ПКР Лукина

Президент России Владимир Путин поздравил главу Паралимпийского комитета РФ Владимира Лукина с 80-летним юбилеем. Лукин возглавляет ПКР с 1996 года.

«Видный общественный деятель, ученый, политик, дипломат, вы известны своей ответственной гражданской позицией, активным участием в жизни страны. И, конечно, особого признания заслуживает ваш большой и по-настоящему значимый вклад в развитие паралимпийского движения, сохранение его незыблемых идеалов и ценностей", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.