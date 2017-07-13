Иконникова: процесс возврата медалей отстранёнными легкоатлетами РФ идёт тяжело

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Иконникова призналась, что процесс возврата олимпийских наград российскими призёрами Игр, нарушившими антидопинговые правила, идёт непросто.

«В районе 10-12 спортсменов должны сдать медали по тем решениям, которые сейчас есть. Кто-то пока думает, кто-то сомневается, кто-то ждёт похожего решения по другим спортсменам, в сомнениях — возвращать или нет, и когда возвращать — пока процесс тяжело идёт», — приводит слова Иконниковой «Интерфакс».