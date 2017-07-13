IBU признал комплекс в Чайковском готовым к проведению ЧМ по летнему биатлону

Делегация Международного союза биатлонистов (IBU) признала спортивный комплекс в Чайковском готовым к проведению чемпионата мира по летнему биатлону, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Пермского края. Соревнования стартуют 22 августа.

«Комиссия осмотрела территорию спортивного комплекса. Все задачи, которые поставил оргкомитет, выполнены. Мы готовы принять это масштабное зрелищное мероприятие, проведём его на хорошем уровне», – сообщил министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин.

«Все недочёты были устранены. Дистанция штрафного круга соответствует международному стандарту. На этом стадионе хорошо организованы фан-зоны вдоль трасс – близко к спортсменам», – сказал директор по соревнованиям IBU Феликс Биттерлинг.