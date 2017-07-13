Компания ZASPORT представила новую форму юниорской сборной России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

На презентации присутствовала дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро фехтовальщица Софья Великая. Будет экипировано 174 спортсмена. Главная особенность — 174 уникальных чемоданов, раскрашенных вручную сотрудниками компании, в том числе и самой Анастасией.

Видео доступно на «Чемпионате».