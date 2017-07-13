Задорина, Жуков и Великая расписали чемодан на пресс-конференции

Дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро фехтовальщица Софья Великая на пресс-конференции, посвящённой презентации формы сборной России на европейский юношеский олимпийский фестиваль в Венгрии, совместными усилиями расписали один чемодан, сообщает корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео доступно на «Чемпионате».

Полную информацию о презентации можно получить на «Чемпионате».