МГУ: ВАДA довольно ходом работы по созданию антидопинговой лаборатории

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета (МГУ), на базе которого будет создана антидопинговая лаборатория, рассказал о визите в МГУ делегации Всемирного антидопингового агентства.

«Позавчера генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли приехал в Московский университет, вместе с министром спорта РФ, с большой делегацией. Он ознакомился с МГУ очень тщательно, ему нужно было знать его потенциал… Мы посетили суперкомпьютерный центр, и в зале ректора состоялись переговоры. Я проинформировал генерального директора ВАДА о проделанной работе, его всё устроило, он был приятно удивлён тем объёмом, который мы проделали.

Мы договорились, что сейчас составим пошаговый план для получения аккредитации, направим в ВАДА, и надеемся, что этот план уже будет осуществляться при поддержке и благожелательном отношении руководства ВАДА", — цитирует Садовничего «РИА Новости».