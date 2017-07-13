Экс-вратарь сборной России Зуев будет тренировать голкиперов в «Тюмени»

МФК «Тюмень» объявил о включении в тренерский штаб известного в прошлом голкипера Сергея Зуева, который будет работать с вратарями в основной команде, а также в фарм-клубе и молодёжном составе, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный вратарь с 2014 по 2017 годы выступал за московскую «Дину», а до этого 13 сезонов провёл в екатеринбургской «Синаре». В составе сборной России, за которую он сыграл 63 матча, Сергей стал двукратным серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы, а также был признан лучшим вратарём мира 2008 года.