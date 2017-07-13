Технический конгресс FINA по водному поло не одобрил изменения в правилах

Технический конгресс по водному поло Международной федерации плавания не одобрил изменения в правилах вида спорта, вследствие которых планировалось сократить число игроков, а также уменьшить размеры игровой площадки и мяча, сообщает официальный сайт организации.

При этом FINA до конца 2018 года соберёт внеочередной конгресс организации, чтобы вновь обсудить и утвердить возможные изменения в водном поло, а в 2017 году состоится конференция FINA по водному поло для обсуждения новых путей развития вида спорта.