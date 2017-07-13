Шишкарёв: сделаем всё, чтобы успешно выступить на Олимпиаде-2020 двумя составами

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв поделился впечатлениями от получения ордена Дружбы «за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)».

«Хочу поблагодарить за эту награду. Начался отсчёт времени до Олимпийских игр 2020 года в Токио, перед нами стоит задача быть представленными не только женской, но и мужской сборной России. Сегодня назначен новый главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров. Мы сделаем всё, чтобы поехать и успешно выступить на Олимпийских играх двумя составами и оправдать доверие и поддержку», — приводит слова Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.