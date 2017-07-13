Уран оштрафован на 20 секунд за питание на запрещённом для этого участке трассы

Жюри «Тур де Франс» оштрафовало колумбийского гонщика команды Cannondale-Drapac Ригоберто Урана на 20 секунд за то, что он на 12-м этапе веломногодневки Гранд-тура взял бутылочку с питанием на не предназначенном для этого участке трассы, сообщает L'Equipe. Уран решил подкрепиться за 5 км до финиша, когда правила разрешают это не позже чем за 20 км.

Штрафам также подверглись новозеландец Джордж Беннетт из Lotto NL-Jumbo и бельгиец Серж Паувельс из Dimension Data.

Отметим, что победивший на этапе француз Ромен Барде также принял питание, но взял бутылочку от болельщика, что не запрещено правилами.