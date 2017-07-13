Рязанцев победил в седьмом туре этапа Гран-при FIDE в Женеве

Россиянин Александр Рязанцев обыграл китайца Ли Чао в седьмом туре этапа Гран-при FIDE в Женеве. Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Так же завершились партии между англичанином Майклом Адамсом и россиянином Дмитрием Яковенко, индийцем Пенталой Харикришной и россиянином Александром Грищуком, венгром Рихардом Раппортом и россиянином Эрнесто Инаркиевым. Россиянин Пётр Свидлер проиграл азербайджанцу Теймуру Раджабову
Шахматы. Гран-при FIDE. Третий этап. Женева, Швейцария
7-й тур
Александр Рязанцев (Россия) — Ли Чао (Китай) — 1:0
Ян Непомнящий (Россия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5
Майкл Адамс (Англия) — Дмитрий Яковенко (Россия) — 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5
Пентала Харикришна (Индия) — Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5
Рихард Раппорт (Венгрия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5:0,5
Хоу Ифань (Китай) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5:0,5
Пётр Свидлер (Россия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0:1
Салем Салех (ОАЭ) — Павел Эльянов (Украина) — 0:1.
Турнирное положение после 7-го тура
1. Теймур Раджабов — 5..
2. Александр Грищук — 4,5.
2. Пентала Харикришна — 4,5.
4. Шахрияр Мамедьяров — 4.
4. Ян Непомнящий — 4.
4. Александр Рязанцев — 4.
7. Левон Аронян — 3,5.
7. Аниш Гири — 3,5
7. Пётр Свидлер — 3,5.
7. Павел Эльянов — 3,5.
7. Майкл Адамс — 3,5.
7. Ли Чао — 3,5.
7. Борис Гельфанд — 3,5.
7. Дмитрий Яковенко — 3,5.
15. Эрнесто Инаркиев — 3.
16. Хоу Ифань — 2,5.
17. Рихард Раппорт — 2.
18. Салем Салех — 1,5.