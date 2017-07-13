Рязанцев победил в седьмом туре этапа Гран-при FIDE в Женеве

Россиянин Александр Рязанцев обыграл китайца Ли Чао в седьмом туре этапа Гран-при FIDE в Женеве. Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Так же завершились партии между англичанином Майклом Адамсом и россиянином Дмитрием Яковенко, индийцем Пенталой Харикришной и россиянином Александром Грищуком, венгром Рихардом Раппортом и россиянином Эрнесто Инаркиевым. Россиянин Пётр Свидлер проиграл азербайджанцу Теймуру Раджабову

Шахматы. Гран-при FIDE. Третий этап. Женева, Швейцария

7-й тур

Александр Рязанцев (Россия) — Ли Чао (Китай) — 1:0

Ян Непомнящий (Россия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5

Майкл Адамс (Англия) — Дмитрий Яковенко (Россия) — 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5

Пентала Харикришна (Индия) — Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5

Рихард Раппорт (Венгрия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5:0,5

Хоу Ифань (Китай) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5:0,5

Пётр Свидлер (Россия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0:1

Салем Салех (ОАЭ) — Павел Эльянов (Украина) — 0:1.

Турнирное положение после 7-го тура

1. Теймур Раджабов — 5..

2. Александр Грищук — 4,5.

2. Пентала Харикришна — 4,5.

4. Шахрияр Мамедьяров — 4.

4. Ян Непомнящий — 4.

4. Александр Рязанцев — 4.

7. Левон Аронян — 3,5.

7. Аниш Гири — 3,5

7. Пётр Свидлер — 3,5.

7. Павел Эльянов — 3,5.

7. Майкл Адамс — 3,5.

7. Ли Чао — 3,5.

7. Борис Гельфанд — 3,5.

7. Дмитрий Яковенко — 3,5.

15. Эрнесто Инаркиев — 3.

16. Хоу Ифань — 2,5.

17. Рихард Раппорт — 2.

18. Салем Салех — 1,5.